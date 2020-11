Investitionen der Industrie

Die Betriebe haben gekauft, aber auch gemietet. Metallhersteller und Maschinenbau gehören auch in Hagen zu den investitionsstärksten Branchen. 140 Industriebetriebe gibt es laut Statistik in Hagen, 14.300 Leute sind dort beschäftigt.

Die Entwicklung in diesem Jahr ist schwierig. Coronabedingt gibt es in vielen Betrieben weiter Kurzarbeit. Ende Oktober hatte die SIHK eine Blitzumfrage zur aktuellen Situation veröffentlicht. Danach planen viele Unternehmen in der Region geringere Investitionen, über die Hälfte rechnet erst im übernächten Jahr mit Normalität.