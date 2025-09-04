Navigation

Israel: Kein Macron-Besuch ohne Kurswechsel Frankreichs

Veröffentlicht: Donnerstag, 04.09.2025 19:33

Frankreich will einen Staat Palästina anerkennen. In Israel stößt das auf scharfe Kritik. Staatspräsident Macron ist als Besucher derzeit offiziell unerwünscht.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron
© Philippe Magoni/AP Pool/AP/dpa

Nahost

Tel Aviv (dpa) - Wegen der geplanten Anerkennung eines palästinensischen Staates durch Paris hat Israel einem möglichen Besuch von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron eine Absage erteilt. Außenminister Gideon Saar habe in einem Telefonat mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Noël Barrot gesagt, er sehe «keinen Raum» für einen solchen Besuch, solange Frankreich an seinem Vorstoß festhalte, teilte sein Ministerium mit. Offizielle Pläne für einen möglichen Macron-Besuch in Israel waren nicht bekannt.

Saar habe in dem Gespräch gefordert, die Anerkennung eines Palästinenserstaats zu überdenken, hieß es weiter. Die französische Initiative untergrabe die Stabilität im Nahen Osten und schade Israels nationalen und sicherheitspolitischen Interessen, sagte Saar der Mitteilung zufolge. Er warf Frankreich vor, in jüngster Zeit «eine Reihe antiisraelischer Schritte und Positionen» ergriffen zu haben.

Mehrere Staaten, darunter Frankreich, Kanada und Australien, wollen im September einen palästinensischen Staat anerkennen. Macrons hatte dies für sein Land im Juli angekündigt, die israelische Regierung von Regierungschef Benjamin Netanjahu verurteilte dies scharf.

© dpa-infocom, dpa:250904-930-998013/1
Israels Außenminister Gideon Saar
In einem Telefonat mit seinem französischen Kollegen wählt Israels Außenminister Gideon Saar deutliche Worte. (Archivbild)© Katharina Kausche/dpa
In einem Telefonat mit seinem französischen Kollegen wählt Israels Außenminister Gideon Saar deutliche Worte. (Archivbild)
© Katharina Kausche/dpa

Weitere Meldungen

26 Länder wollen Truppen für Ukraine-Frieden bereitstellen

Politik Wie weit will Europa bei der Unterstützung der Ukraine gehen? In Paris geben 26 Länder Zusagen für Sicherheitsgarantien, Deutschland hält sich noch bedeckt.

Ukraine-Krieg - Treffen der Unterstützerstaaten in Paris

Nach Vuelta-Eklat: Friedliche Proteste und Ausreißer-Sieg

Sport Auch auf der zwölften Etappe der Spanien-Rundfahrt sind wieder viele palästinensische Fahnen zu sehen, es bleibt aber friedlich. Den Etappensieg holt sich ein Spanier.

Juan Ayuso

Deutschland will sich nicht auf Militäreinsatz festlegen

Politik Die Bundesregierung will die Unterstützung der ukrainischen Armee weiter ausbauen.

Ukraine-Krieg - Treffen der Unterstützerstaaten in Paris
skyline