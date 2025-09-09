Israels Armee greift Hamas-Spitze in Katar an
Veröffentlicht: Dienstag, 09.09.2025 15:20
Doha/Tel Aviv (dpa) Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge die Führungsspitze der Hamas im Golfstaat Katar angegriffen. «Jahrelang leiteten diese Mitglieder der Hamas-Führung die Operationen der Terrororganisation, sind direkt für das brutale Massaker vom 7. Oktober verantwortlich und orchestrierten und steuerten den Krieg gegen den Staat Israel», teilte das israelische Militär mit.© Bernd von Jutrczenka/dpa
Nahost© dpa-infocom, dpa:250909-930-15607/1