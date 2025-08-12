Navigation

Jagdausbildung beim Hegering Haspe

Veröffentlicht: Dienstag, 12.08.2025 18:12

Hagen bekommt neue Jägerinnen und Jäger. Der Hegering Haspe startet Ende August den Vorbereitungskurs für die Jagdscheinprüfung 2026.

Der Kurs verbindet Theorie und Praxis, findet am Forsthaus Kurk im Kettelbach statt und kostet 1.390 Euro. Enthalten sind die Unterrichtsmaterialien und eine Mitgliedschaft im Landesjagdverband NRW bis Ende 2026. Kosten für Munition, sowie die Schießstand- und Prüfungsgebühr müssen separat gezahlt werden.

Teilnehmen kann man ab 15 1/2 Jahren, sofern man zum Prüfungstermin 16 ist. 

Los geht es am 28. August mit einem Einführungs- und Informationsabend. Wer mitmachen will, kann sich auf hegering-haspe.com anmelden.

Mehr Infos hört ihr im Beitrag.

