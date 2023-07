Jahrespraktikum an Hagener Schulen

4 Tage Schule - 1 Tag Praktikum

Die Jahrespraktika finden in der Regel in der zehnten Klasse statt. Das Prinzip ist einfach. Die Jugendlichen gehen für einen Tag pro Woche in den Betrieb und besuchen an den übrigen vier Tagen regulär die Schule. So können sie parallel ihren Schulabschluss machen.

Win Win Situtation

Von einem Jahrespraktikum profitieren sowohl die Schüler als auch die Unternehmen. Für die Schüler verbessern sich die Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Die Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre potentiellen Azubis bereits ein ganzes Jahr vor der Ausbildung kennenzulernen.

Es werden noch Firmen gesucht

Aktuell werden an der Geschwister Scholl Schule noch Unternehmen gesucht, die im kommenden Schuljahr Jahrespraktikanten aufnehmen wollen. Interessierte Firmen können sich direkt bei der Schule oder bei der Agentur Mark melden. Das Jahrespraktikum ist ein noch recht unbekanntes Modell, wird aber auch von anderen Schulen in Hagen angeboten.