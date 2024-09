Jahrestreffen der TREFFPUNKTE

Die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs feiert dieses Jahr Jubiläum - schon 10 Jahre sind sie eine wichtige Anlaufstelle für Krebserkrankte zwischen 18 und 39 Jahren. Die Stiftung bietet ihnen die Möglichkeit sich zu vernetzen und zu sehen "Ich bin nicht alleine".

Felix Pawlowski ist für die Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung zuständig und hat uns erklärt, wieso es die Stiftung überhaupt gibt, wie man sie unterstützen kann und wie das Treffen am Wochenende aussehen wird.

© Radio Hagen

Insgesamt 30 sogenannte TREFFPUNKTE gibt es in Deutschland, sechs davon in Nordrhein-Westfalen. Hier kommen die jungen Menschen zusammen um sich mit Betroffenen in ihrer Region auszutauschen. Bei dem Jahrestreffen am Wochenende finden sich nun gut 30 Betroffene aus allen TREFFPUNKTEN zusammen, um ein ganzes Wochenende miteinander zu verbringen. Ein Highlight dieses Jahr: der "Markt der Möglichkeiten".

© Radio Hagen

Die Deutsche Stiftung ist gemeinnützig organisiert und finanziert sich durch Spenden. Doch nicht nur mit einer Geldspende kann man die Stiftung unterstützen, sondern auch mit ehrenamtlichen Engagement.

