Wieder mehr Klassenfahrten

In der Jugendherberge bei uns in Hagen gab es im letzten Jahr fast 14.000 Übernachtungen und und 6.400 Gäste. Das Haus an der Eppenhauser Straße hatte in den Monaten Februar und April auch viele Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen.

In den Oster-, Sommer und Herbstferien sorgte das Landesprogramm "Familienerholung NRW" dafür, dass bedürftige Familien in der Jugendherberge Urlaub machen konnten.