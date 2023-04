Jam am Willi

In Wehringhausen geht eine charmante Veranstaltungsreihe in die nächste Runde. Beim Jam am Willi treffen Musikerinnen und Musiker aus dem Stadtteil auf professionelle Tänzerinnen und Tänzer und auf Leute aus der bildenden Kunst. Gemeinsam wird dann auf dem Wilhelmsplatz in Wehringhausen improvisiert.

© Jil Bastian