Janin Ullmann: «Bin happy als Single»

Veröffentlicht: Donnerstag, 25.09.2025 09:26

Die Moderatorin Janin Ullmann erläutert, warum sie nicht auf der Suche nach der großen Liebe ist. Doch unter bestimmten Umständen würde sie sich über einen neuen Partner im Leben freuen.

Janin Ullmann
© Thomas Banneyer/dpa

Leute

Berlin (dpa) - Die Moderatorin und Schauspielerin Janin Ullmann hat nach eigenen Angaben kein größeres Interesse an einer Beziehung. «Ich bin nicht auf der Suche und happy als Single», sagte die 43-Jährige der «Bild». Dem Interview zufolge bekommt Ullmann manchmal von anderen gesagt, dass die große Liebe schon irgendwo auf sie «warte». 

Diese Leute verstehen aber den Punkt nicht, wie sie sagte: «Ich bin glücklich mit mir und brauche niemanden, um mich komplett zu fühlen. Ich bin komplett.» Einen Partner wolle sie nur, wenn dieser «alles noch schöner macht, als es für mich aktuell sowieso schon ist», erläuterte die Moderatorin. «Dann ist er auch herzlich willkommen.»

Ullmann wurde Anfang der 2000er Jahre als Moderatorin des Musiksenders Viva bekannt und übernahm mehrere Rollen als Schauspielerin im Fernsehen, etwa in der ProSieben-Telenovela «Lotta in Love». Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass sie die Moderation der kommenden Staffel der RTL+-Realityshow «Temptation Island» übernimmt.

Vor ihrer Hochzeit mit dem Schauspieler Kostja Ullmann hieß die gebürtige Erfurterin Janin Reinhardt. Ende 2018 gab das Paar seine Trennung bekannt.

© dpa-infocom, dpa:250925-930-82191/1

