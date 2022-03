"Job-Aid-Ukraine": Arbeitsportal für ukrainische Flüchtlinge boomt

Tausende von Menschen aus der Ukraine sind zur Zeit auf der Flucht, viele von ihnen kommen in Deutschland und damit Nordrhein-Westfalen unter. Sie sind in Sicherheit, aber niemand weiß, wie lange diese Situation noch dauert. Die Menschen brauchen eine Perspektive, sie brauchen einen Job und zwar möglichst schnell und unbürokratisch. Der Staat sagt: 'Ja, ihr dürft hier arbeiten', kann die Geflüchteten aber nicht besonders gut unterstützen. An dieser Stelle kommt Markus Diekmann ins Spiel. Er ist Initiator der Jobplattform "Job-Aid-Ukraine". Er bringt Arbeitssuchende und Arbeitgeber zusammen. In den ersten drei Wochen haben er und sein ehrenamtlich helfendes Team schon über 1.000 Bewerbungsgespräche vermittelt. Diekmann erzählt: "Wir haben unglaublich viele Berufe, die gesucht werden. Egal ob aus der Pflege, dem Handwerk, dem Handel oder aus der Gastronomie. Selbst Lehrer werden über diese Plattform gesucht." Es sei interessant zu sehen, dass man "toll ausgebildete ukrainische Menschen in allen Fachbereichen" habe, die nach Deutschland in dieser schweren Situation kämen und gleichzeitig tolle Jobs angeboten werden können.

Zu viel Bürokratie: Initiator gibt Ratschläge für Regierung

Der deutsche Staat hat Anfang des Monats ein paar bürokratische Hürden beiseite geschubst, damit die Menschen so schnell wie mögliche eine Arbeitsgenehmigung bekommen. Aber Markus Diekmann sagt, dass dies immer noch zu lange dauert. Seine Idee: "Lasst die Menschen doch erstmal in Deutschland anfangen zu arbeiten. Wenn sie einen ukrainischen Pass besitzen, dann fangt doch erst einmal an und wir ziehen die Arbeitserlaubnis nach. Das ist in vielen Berufen sicherlich auch gut möglich", so Diekmann. Er schiebt ein, dass bei Jobs, bei denen eine Zertifikatsnachweis-Pflicht bestünde, natürlich so ein Schritt nicht möglich wäre. "Aber einem Tischler oder einer Designerin wäre so deutlich schneller geholfen", betont er.

Deutschland leidet bekanntlich unter Fachkräftemangel, über 2 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Für Markus Diekmann besteht hier ein große Chance: "Wenn wir alle eine Entscheidung in unserem Kopf fällen: Nämlich nicht, dass die Menschen aus der Ukraine uns dankbar sein müssen, sondern - weil wir einen riesigen Fachkräftemangel haben - dass uns Ukrainer in dieser Situation temporär helfen können, dann begegnet man sich auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist ein Gewinn für alle - als Mensch, als Kultur und als Gesellschaft."

Solltet ihr Interesse daran haben, Arbeit für ukrainische Flüchtlinge anzubieten, könnt ihr auf diesen Link klicken und eure Annonce stellen. Die Organisatoren bitten, dies auf Englisch oder Ukrainisch zu tun.

Autor: Joachim Schultheis