Jobcenter geflutet

Auch das Hagener Jobcenter ist von den Volmefluten böse erwischt worden. In unseren Räumen können wir vorerst nicht arbeiten, erklärt Geschäftsführer Holger Schmitz. Das Jobcenter kann seine Gebäude am Berliner Platz, an der Körnerstraße und am Graf-von-Galen-Ring aktuell nicht nutzen. Für dringende Fälle steht ein ausrangierter Linienbus am Berliner Platz.





© Ralf Schaepe