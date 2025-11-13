Navigation

Joyn schickt Joey Kelly und Lilly Becker in den Dschungel

Veröffentlicht: Donnerstag, 13.11.2025 16:41

Acht Prominente erleben zehn Tage lang das Leben bei einem indigenen Stamm in Brasilien. Was sie bei «Surviving Amazonas» erwartet, zeigt Joyn 2026.

Lilly Becker
© Rolf Vennenbernd/dpa

Medien

München (dpa) - Der Streaming-Anbieter Joyn schickt acht Prominente für eine Abenteuer-Doku zu einem indigenen Stamm in den brasilianischen Urwald. Unter anderem werden Joey Kelly, Lilly Becker und die Comedienne Parshad für «Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa» zehn Tage lang in den Dschungel gehen. 

Dort würden sie komplett in das Stammesleben der Shanenawa eintauchen, teilte die Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 in München mit. «Sie ordnen sich ihren Regeln unter - mit allen Konsequenzen. Mit allen Aufgaben, Herausforderungen und Ritualen.»

Die Shanenawa - auf Deutsch «Volk des blauen Vogels» - sind für ihre tiefe Spiritualität und ihr medizinisches Wissen bekannt. Wie aus Informationen der brasilianischen Agentur für Tourismusförderung weiter hervorgeht, leisteten sie Widerstand gegen die Auswirkungen der Kolonialisierung und der wirtschaftlichen Ausbeutung ihrer Gebiete und erhalten heute ihre Kultur unter anderem mit bewusstem Ethnotourismus am Leben.

Joyn zeigt «Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa» 2026 kostenlos. Die Abenteuer-Doku wird von filmpool produziert. Neben Kelly, Becker und Parshad wirken Fitness-Influencer Willi Whey, «Die einarmige Prinzessin» Gina Rühl, Realitystar Antonia Hemmer, Weltenbummler Lézan und Creatorin How2Shirli mit.

© dpa-infocom, dpa:251113-930-289635/1

Weitere Meldungen

Start für Reality-Doku mit Jimi Blue Ochsenknecht steht fest

Kino & TV Beziehung, Trennung, gemeinsames Kind und jetzt auf Sendung: Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koç sind bald wieder gemeinsam auf dem Bildschirm zu sehen.

Jimi Blue Ochsenknecht

Reality-Star entschuldigt sich nach Spuck-Skandal

Kino & TV In einer Reality-Show von RTL+ bespuckt ein Kandidat Frauen und wird dafür im Netz scharf angegriffen. Jetzt äußert er sich selbst.

Aleks Petrović

Warum Florian Silbereisen ungern in anderen Shows auftritt

Kino & TV Einige Schlagersänger kennen nur eingefleischte Fans. Florian Silbereisen kennen hingegen auch viele Schlagermuffel. Warum sich der Musiker trotzdem vor vielen Auftritten drückt.

Florian Silbereisen
skyline