Navigation

Start für Reality-Doku mit Jimi Blue Ochsenknecht steht fest

Veröffentlicht: Donnerstag, 13.11.2025 16:23

Beziehung, Trennung, gemeinsames Kind und jetzt auf Sendung: Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koç sind bald wieder gemeinsam auf dem Bildschirm zu sehen. Jetzt ist klar, wann es losgeht.

Jimi Blue Ochsenknecht
© Peter Kneffel/dpa

Ex-Paar vor der Kamera

München (dpa) - Die neue Reality-TV-Doku um Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Reality-Star Yeliz Koç (32) startet kurz nach dem ersten Adventswochenende. Losgehen soll es am 2. Dezember mit einer Doppelfolge von «Yeliz & Jimi - We Are Family?!» auf Sky und Wow, teilte Sky mit. Die zweite Hälfte soll dann eine Woche später, am 9. Dezember, folgen. 

Sky kündigte an, das Ex-Paar werde in der Serie «so private Einblicke in ihr Leben wie noch nie» geben. Ochsenknecht und Koç haben eine gemeinsame Tochter namens Snow. 

Sender verspricht Einblicke in «gemeinsame Zukunftsplanung»

Die Doku begleite «die beiden nicht nur in ihrem Alltag mit der gemeinsamen Tochter, sondern beleuchtet auch die Geschichte des Ex-Paares mit allen Höhen und Tiefen», teilte Sky mit. «Nach Jahren der Funkstille, ersten Annäherungsversuchen und der verhängnisvollen Verhaftung von Jimi in diesem Sommer, arbeitet das Duo nicht nur daran, einen gemeinsamen Alltag zu finden - sie geben auch Einblicke in ihre gemeinsame Zukunftsplanung.»

Ochsenknecht war zuletzt im Reality-Format «Diese Ochsenknechts» auf Sky zu sehen. Darin ging es auch um seine Festnahme im Sommer, als er wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung am Hamburger Flughafen festgenommen und über mehrere Stationen in deutschen Justizvollzugsanstalten nach Österreich ausgeliefert worden war. Dort wurde sein Verfahren gegen eine Geldbuße eingestellt.

© dpa-infocom, dpa:251113-930-289468/1
Yeliz Koç
Nach der schlagzeilenreichen Trennung ist Yeliz Koç wieder gemeinsam mit ihrem Ex-Partner vor der Kamera zu sehen. (Archivbild)© Rolf Vennenbernd/dpa
Nach der schlagzeilenreichen Trennung ist Yeliz Koç wieder gemeinsam mit ihrem Ex-Partner vor der Kamera zu sehen. (Archivbild)
© Rolf Vennenbernd/dpa

Weitere Meldungen

Joyn schickt Joey Kelly und Lilly Becker in den Dschungel

Kino & TV Acht Prominente erleben zehn Tage lang das Leben bei einem indigenen Stamm in Brasilien. Was sie bei «Surviving Amazonas» erwartet, zeigt Joyn 2026.

Lilly Becker

Reality-Star entschuldigt sich nach Spuck-Skandal

Kino & TV In einer Reality-Show von RTL+ bespuckt ein Kandidat Frauen und wird dafür im Netz scharf angegriffen. Jetzt äußert er sich selbst.

Aleks Petrović

James van der Beek versteigert «Dawson's Creek»-Requisiten

Kino & TV Im vergangenen Jahr gab «Dawson's Creek»-Hauptdarsteller James van der Beek bekannt, an Krebs erkrankt zu sein.

James van der Beek
skyline