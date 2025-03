(Jugend-)Sportlerehrung

Geehrt wurden Vereine und Schulen, die mindestens 20 Sportabzeichen geschafft haben und Leute, die mindestens zum 25. Mal das Sportabzeichen gemacht haben. Außerdem wurden insgesamt 95 junge Sportlerinnen und Sportler für ihre Leistungen geehrt. Die Sportarten waren vielfältig. Vertreten waren zum Beispiel Handball, Karate, Fechten, Faustball und mehr.

Das Deutsche Sportabzeichen haben 2024 insgesamt 986 Menschen in Hagen gemacht - 665 von ihnen waren unter 18. Damit das alles reibungslos funktioniert, sind die Prüferinnen und Prüfer unerlässlich: auch ihnen wurde gedankt.

Durch den Abend geführt hat Dieter Baumann. Er wurde durch seine Leistung bei Olympia 1992 weltweit bekannt.

Vizeweltmeisterin Kathrin Schmitz

Kathrin Schmitz ist eine der Jugendlichen, die für ihre sportlichen Leistungen geehrt wurden. Im Radio Hagen Interview hat sie ein bisschen über ihre eher unbekannte Sportart geredet: Faustball.

Beim Faustball wird der Ball also in die andere Hälfte geboxt, statt wie beim Volleyball gebaggert oder gepritscht. Außerdem darf er den Boden berühren. Wie ist Kathrin denn zu der Sportart gekommen?

Eine ganze Faustball-Familie also. Und die Faustballerinnen und Faustballer in Deutschland sind sowieso wie eine große Familie, hat Kathrin verraten. Man kennt sich einfach untereinander. Als Teamplayerin durch und durch ist der Mannschaftssport Faustball für sie die richtige Wahl. Ihren sportlichen Höhepunkt hat sie in Chile erreicht:

