Jugendherbergen sind optimistisch

Die Jugendherbergen wollen im nächsten Jahr neu durchstarten. Das Haus in Hagen ist eine von vierzehn Jugendherbergen in NRW, die nach dem Corona-Lockdown wieder öffnen konnten. Zwölf Jugendherbergen in NRW, darunter auch die an der Glör, bleiben in diesem Jahr geschlossen.