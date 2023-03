Jugendkriminalität: Kleine Anfrage an Landesregierung

Die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Ina Blumenthal und Wolfgang Jörg haben eine Kleine Anfrage gestellt. Es geht dabei auch um den Besuch von Innenminister Reul in Hagen vor ein paar Wochen. Reul war damals gemeinsam mit der Hagener Polizeipräsidentin unterwegs. Der Innenminister sprach von marodierenden Jugendbanden, die einige Stadtteile unsicher machten. Die Polizeipräsidentin widersprach - solche Banden gebe es in Hagen nicht. Hagen unterscheide sich in keinem Punkt von anderen Großstädten. Die beiden Landtagsabgeordneten wollen von der Landesregierung wissen, ob es Auffälligkeiten bei der kriminalistischen Entwicklung in Hagen gibt, wie viele Jugendbanden in der Stadt bekannt sind und welche Maßnahmen die Regierung plant, um das Problem zu lösen.