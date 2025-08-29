K-Pop-Band Stray Kids stürmt an die Charts-Spitze

Baden-Baden (dpa) - Bei den deutschen Album-Charts gibt es einen Neueinsteiger an der Spitze: Die südkoreanische Boygroup Stray Kids, kurz SKZ, steigt mit ihrem neuen Album «Karma» auf Platz eins der Rangliste, wie die Charts-Ermittler von GfK Entertainment mitteilten. Auf Platz zwei rangiert - ebenfalls neu eingestiegen - Feuerschwanz mit «Knightclub», dahinter ist ein weiterer Neueinsteiger der Woche auf der Drei platziert: Revolverheld mit dem Album «20».

Von Platz drei auf Platz vier fällt der Soundtrack zur Netflix-Produktion «KPop Demon Hunters». Die US-amerikanische Alternative-Metal-Band Deftones schafft es - ebenfalls als Neueinsteiger - aktuell auf Platz fünf der Album-Charts.

An der Spitze der Single-Charts thront wie bereits in der letzten Woche HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, Rei Ami & KPop Demon Hunters Cast mit «Golden». Dahinter platziert sich ein weiterer Dauerbrenner in den deutschen Single-Charts: Alex Warren mit «Ordinary».

Von Platz vier auf Platz drei schafft es Zartmann mit «Tau mich auf», dahinter platzieren sich WizTheMc x bees & honey («Show Me Love») und Nina Chuba & makko mit «Fucked Up», die letzte Woche noch Platz drei der deutschen Single-Charts belegten.