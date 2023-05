Kabeldiebe verursachen Ausfälle im Zugverkehr

Das hat massive Auswirkungen auf den Zugverkehr in NRW. Auch am Hagener Hauptbahnhof gibt es Zugausfälle und Verspätungen. Betroffen sind Regional- und Fernverkehr. Die Kabeldiebe haben in Bochum einige Meter Kupferkabel aber aber auch Glasfaserkabel abgetrennt und so die digitale Kommunikation der Stellwerke untereinander gestört. Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits Anfang letzter Woche in Bochum.