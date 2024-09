Arbeiten auf der Strecke zwischen Hagen und Siegen

In Halden soll zum Beispiel der Durchlass für den Krebsbach erneuert werden. Am Plettenberger und Altenaer Bahnhof finden Schienen- und Weichenarbeiten statt. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Zugverkehr. In der Bauzeit hält die IC-Linie von Münster nach Frankfurt nicht in Hagen. Auch im Regionalverkehr gibt es Zugausfälle. Alternativ sind Busse unterwegs.