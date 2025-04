Kampfmittelräumdienst hat viele Einsätze

Fast 80 Jahre nach Ende des zweiten Weltkriegs lagern immer noch große Gefahren in unseren Böden. Die Einsätze des Kampfmittelräumdienstes haben im letzten Jahr um 40 Prozent zugenommen, so das NRW-Innenministerium. Bei uns in Hagen gab es zuletzt einen Einsatz am Höing, dort musste Anfang März eine 250-Kilo-Bombe entschärft werden.

© Felix Tusche