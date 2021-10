Katrin Helling-Plahr wirkt mit

Katrin Helling-Plahr mischt bei den Gesprächen über eine Ampelregierung mit. Die FDP-Politikerin aus Hagen erfuhr am Donnerstag, dass sie bei der Regierungsbildung mitwirken darf. Am Mittwoch geht es in den Arbeitsgruppen los. Katrin Helling-Plahr verhandelt in der Gruppe "Gleichstellung und Vielfalt".

© Quelle: Büro Helling-Plahr