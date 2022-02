Maßnahmen für die Pflege

In unserem Plädoyer für die Pflege haben wir in den vergangenen Tagen über die guten Seiten der Pflege berichtet. Dabei ging es um die verschiedenen Menschen und Pflegebereiche. Heute schauen wir mal auf die Zukunft der Pflege und darauf, was die Hagener Abgeordneten für sie tun wollen.

© Radio Hagen