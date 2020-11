Kaufhof ändert sein Gesicht

Oberbürgermeister Erik Schulz hat die Pläne zum Wochenende vorgestellt: Zur Elberfelder Straße und zur Kampstraße hin soll die Fassade deutlich aufgewertet werden. Auf der Seite zur Hochstraße hin wird ein Neubau in das bestehende Gelände eingepasst.

© Quelle: Stadt Hagen

Die Pläne stammen vom Besitzer der Kaufhofimmobile, Bernd Saas. Der Kaufhof will sich von Lager- und Büroflächen trennen und so seine Mietfläche von 14.500 qm auf 11.000 qm verkleinern. Besitzer Bernd Saas stand vor der Frage, was er mit der Fläche machen soll, die der Kaufhof nicht mehr braucht. Seine Antwort darauf ist ein Neubau auf diesem Teil des Geländes – und in den kommen die 76 Servicewohnungen. Außerdem soll, dort ein Angebot zur Tages- und Kurzzeitpflege entstehen.

Hagens Politiker sollen in den nächsten Wochen besprechen, ob sie diese Pläne grundsätzlich positiv begleiten wollen. Ein wichtiger Effekt wäre dabei auch, dass die kriselnde Kaufhauskette sich durch einen längerfristigen Mietvertrag längerfristig weiter am Hagen binden würde.