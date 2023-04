Arbeitsagentur kann Galeria-Entlassungswelle vorbereiten

Bei der Agentur für Arbeit ist eine sogenannte Massen-Entlassungs-Anzeige eingegangen. Das berichtet die Gewerkschaft Verdi. So eine Anzeige muss gestellt werden, wenn ein Unternehmen zahlreiche Beschäftigte entlassen will. Dadurch bekommen die Arbeits-Agenturen etwas Vorlaufzeit, um sich auf die Vermittlung vorzubereiten. Viele Beschäftigte der Hagener Filiale werden nach der Schließung im Sommer zunächst in einer Transfergesellschaft weiterbeschäftigt. Hier bekommen sie Zeit und Hilfe, sich einen neuen Job zu suchen.