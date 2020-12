Kaum Ferienverkehr

Der Start in die Winterferien macht den Autobahnen in diesem Jahr kaum Stress. Die Landes-Verkehrszentrale erwartet in diesem Jahr coronabedingt weniger Weihnachtsverkehr als sonst. Zu Weihnachten und in den Tagen danach sei es traditionell ruhig auf denAutobahnen, in diesem Jahr wird noch weniger los sein.

© ende-styra - stock.adobe.com