Kein Platz für Hetze und Spaltung

Vor einer Woche hatte ein Mann in Hanau zehn Menschen und danach sich selbst getötet. Er hatte offenbar rechtsextreme Motive. In Deutschlandsind nicht zum ersten Mal Menschen mit Migrationshintergrund verfolgt und getötet worden, unter jungen Leuten wächst die Angst vor Ausgrenzung.

Die Kundgebung morgen Abend soll ein klares Zeichen gegen Hetze, rechte Gewalt und Rassismus sein. Der Aufruf zur Teilnahme geht an alle Menschen in Hagen. Termin ist morgen um 17 Uhr an der Konzertmuschel im Volkspark.