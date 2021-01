Keine Blitzermeldungen mehr

Nun wird ohne Ansage kontrolliert. Im Fokus stehen vor allem die Straße und Ecken, an denen schwächere Verkehrsteilnehmende - wie beispielsweise Kinder - gefährdet sind. Neben der Geschwindigkeit, die nach wie vor der Killer Nummer eins ist, hat die Polizei auch weitere Unfallursachen wie Alkohol und Drogen oder Handy und Co am Steuer im Blick. Regelwidriges Verhalten wird mit einer Null-Toleranz-Strategie konsequent geahndet.