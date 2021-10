KFZ-Meister erklärt Autogeräusche und ihre Gefahren

Wir sind gerade in der Zeit, in der wir unsere Autos winterfit machen. Winterreifen werden draufgezogen und da wird kontrolliert und auch genau hingehört. Doch was ist eigentlich genau los, wenn das Auto Schleifgeräusche oder andere Töne von sich gibt? KFZ-Meister Richard Müße hat hilfreiche Tipps.

KFZ-Meister Richard Müße zu Schleifgeräuschen

Schleifgeräusche können vielfältig sein. Denn es kann unter anderem der Keilriemen sein, der beschädigt ist. Es kann aber auch in der Herbst- und Winterjahreszeit sein, dass sich ein Ast oder Steine in den Bremsanlagen verfestigt haben. Das hört sich extrem schlimm an, ist aber nur ein kleiner Eingriff. Es muss aber definitiv bei solchen Geräuschen draufgeschaut werden. Die Leute denken, das Auto fällt auseinander – es ist aber wirklich eine Kleinigkeit.

KFZ-Meister Richard Müße zu Geräuschen, bei denen man sofort aufhören sollte, zu fahren

Bei klopfenden Geräuschen aus dem Motorbereich, da muss der Wagen sofort ausgeschaltet werden. Diese Geräusche haben auch mehrere möglichen Ursachen: Zu wenig Öl, kurz vor’m Motorschaden oder generell mechanische Probleme. Die kommen dann auf, wenn man Inspektions-Intervalle nicht einhält.

KFZ-Meister Richard Müße zu der Möglichkeit, Geräusche im Internet nachzuhören und damit zu wissen, was los ist

Manchmal sind die Sachen nicht so schlecht, die man im Internet hört. Aber: Je Automodell oder Automarke unterscheiden sich bestimmte Geräusche schon enorm. Das ist nicht immer zielführend.

KFZ-Meister Richard Müße zu Geräuschen, die wirklich nur harmlos sein sollen

Die gibt es auf das erste Hören nicht. Am besten bei jedem Geräusch sofort in die Werkstatt. Die Experten haben da immer einen guten Blick drauf und können sagen, was los ist.

Autoren: Matthias Hensel / Joachim Schultheis