Kidical Mass - Mit dem Rad für mehr Radwege

Kinder aufs Rad

"Straßen sind für alle da!" - Unter diesem Motto radeln rund 100 Radfahrer durch Hagen. Unter Begleitung der Polizei die dafür sorgt, dass auch alle sicher sind. Denn es fahren auch viele Kinder mit. Die Kidical Mass spricht mit ihrer Aktion vor allem Kinder und Familien an. Da in Hagen aber immer noch viele Stellen keine Radwege besitzen ist Begleitung noch notwendig.

Trotzdem haben sich rund 100 Menschen an der Radtour von der Springe nach Haspe beteiligt. Durch die Innenstadt und über die großen Straßen geht es dabei mit Musik und Seifenblasen. Alles im Sinne der Verkehrswende.

© Radio Hagen

Für mehr Radwege und Radfahrer

Gemeinsam mit dem Stadtradeln soll Fahrradfahren attraktiver gemacht werden. Das Auto auch mal stehen lassen und mit dem Rad an sein Ziel kommen. Die Initiatoren dieser Aktionen sind aktuell auch im Gespräch mit der Radverkehrsbehörde in Hagen um gemeinsam an Plänen für neue Radwege und ein verbessertes Verkehrsnetz zu arbeiten.