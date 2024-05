KidicalMass in Hagen

Am Wochenende wollen Kinder die Stadt per Fahrrad erobern. Es gibt eine Kidical Mass, also ganz viele Kinder, die einmal quer durch die Stadt fahren. Die Aktion wird von der Initiative "Verkehrswende Hagen" organisiert. Die kämpft einfach für mehr Raum Sicherheit für die Leute, die in Hagen mit dem Rad unterwegs sind.

© Verkehrswacht