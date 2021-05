Kiloweise Drogen

In Düsseldorf wurden zwei Männer festgenommen, in Hagen ein Dritter. Bei den Festnahmen wurden außerdem 15 Kilogramm Cannabis und 26.000 Euro Bargeld sicher gestellt. Einer der Männer hatte noch versucht, die Drogen aus seiner Wohnung loszuwerden und mehrere Kilo Cannabis aus dem Fenster geworfen. Ein anderer betrieb offenbar seit Jahren einen schwunghaften Drogenhandel. Gegen den in Hagen Festgenommenen bestand ein europäischer Haftbefehl. Die drei Männer sind mittlerweile in U-Haft, die Ermittlungen gehen weiter.