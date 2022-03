Kinderpsychologe: So erkläre ich meinen Kindern den Ukraine-Krieg

Es sind schreckliche Bilder, die uns in den vergangenen Tagen aus der Ukraine erreichen. Der Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt, produziert selbstverständlich Nachfragen unserer Kleinen, was überhaupt dort passiere. Kinderpsychologe Dr. Claus Rüdiger Haas hat im Interview verschiedene Erklär-Möglichkeiten aufgelistet, wie man den Krieg in Osteuropa am besten und nachvollziehbarsten für Kinder erklären kann - egal ob für Kleinkinder oder Jugendliche. Das Interview mit dem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie aus Marl-Sinsen mit unserer Kollegin Claudia Löhr hört ihr hier.

