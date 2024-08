Kinderradio beim Springefest

Kinder lesen Nachrichten beim Springefest in Hagen

Einige Kinder konnten an unserer Radiostation beim Springefest größtenteils zum ersten Mal Nachrichten sprechen. Dazu gab's ein Erinnerungsvideo und ein Foto. Es war richtig toll mit euch. Schön zu sehen, was wir für Talente in in der Stadt haben.