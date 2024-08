Springefest 2024

Auf dem großen Platz bieten morgen (Freitag) ab 18 Uhr und das ganze Wochenende über elf Gastronomen Speisen und Getränke an. Dazu gibt es ein großes Musikprogram, morgen (Freitag) mit Mister Meier, Partyinferno und einem DJ, Samstag dann mit Deluxe, der Radioband. Am Sonntag ist Familientag, und unter anderem können sich dann Kinder bei uns am Radio-Hagen-Stand selbst als Nachrichtensprecher ausprobieren. Los gehts dabei um 12 Uhr, vorher findet noch ein Gottesdienst statt.