Kinderschutz weltweit

Hagener Terre-des-Hommes-Gruppe wird 50

Gemeinsam mit Partnern vor Ort kümmern sich die Aktiven in den verschiedensten Ländern zum Beispiel um Ausbildung, den Stopp von Kinderarbeit oder den Einsatz von Kindern als Soldaten. Auch bei uns in Hagen organisiert Terre des Hommes dazu verschiedene Aktionen, zum Beispiel eine Spendenaktion am Tag der Rose Anfang Juli. Die nächste Möglichkeit, die Hagener Gruppe zu treffen, ist am 16. Februar im Kinder- und Jugendtheater Lutz bei der Veranstaltung "Hallo Welt". Wer sich für die Arbeit von Terre des Hommes interessiert, findet hier einen Link für weitere Informationen:

https://www.tdh-ag.de/hagen.html