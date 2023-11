Aktion zum Kinderrecht auf eine nachhaltige Umwelt

General comment no. 26

Vor 2 Monaten spezifizierten die Vereinten Nationen mit dem sogenannten General comment no. 26 das Kinderrecht auf eine saubere, gesunde & nachhaltige Umwelt. Die Realität sieht jedoch oft anders aus. Oft werden aus wirtschaftlichen Gründen Wälder abgeholzt - und aus den gleichen wirtschaftlichen Gründen werden die, die sich dagegen aussprechen, verfolgt und oft auch getötet.

177 Klimaaktivisten wurden weltweit getötet

So die Zahlen 2022 - oft geschieht dies aus wirtschaftlichen Gründen, teilweise werden die Jugendlichen sogar von der Regierung in einigen Ländern verfolgt. Das Kinderhilfswerk terre des hommes setzt sich für Kinderrechte ein und wollte zum offiziellen Tag der Kinderrechte auf diese Zustände aufmerksam machen. Deswegen projizierten sie am 20. November 2023 auf Gebäudefassaden in ganz Deutschland die Geschichten von drei Jugendlichen, die sich für die Umwelt einsetzen. Darunter z.B. Muqaddas, die in Pakistan die Mangroven retten möchte.





Und in Hagen geschah dies eben an der Johanniskirche. Zusätzlich informierte die Organisation über ihre Vorhaben in der Stadtbücherei.