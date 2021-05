Kinobesuch rückt näher

Am 01. Juli sollen alle 49 Standorte gemeinsam wieder an den Start gehen. Die Branche arbeitet an einem Konzept, mit dem Kinobesucher keine Mund- Nasen-Bedeckung an ihren Plätzen tragen müssen. Außerdem sollen die Säle zu 50 Prozent ausgelastet sein. Seit Mitte Mai läuft dazu ein Modellprojekt in Lübeck. Um den Betrieb wieder aufnehmen zu können, benötigt das Cinestar in Hagen einen Monat Vorlauf: Die Warenbestände müssen wieder aufgefüllt- und bestimmte Abläufe getestet werden. Außerdem braucht es Zeit, den Einsatz der Mitarbeiter zu planen.