Kirchmaifest auf Emst

Es gibt unter anderem Bingo-Runden und Live-Musik mit Any Beat Counts. Dazu Flammkuchen, Wein und Cocktails. Das Ziel: ein möglichst hoher Spendenbetrag. In diesem Jahr geht ein Teil des Erlöses an die Obdachlosen-Initiative unsichtbar eV von Holger Brandenburg.

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Das komplette Interview mit Holger Brandenburg gibt es als Radio Hagen Podcast auf unserer Seite und überall, wo es Podcasts gibt.