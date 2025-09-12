Navigation

Kirk-Fall: Verdächtiger am späten Donnerstagabend gefasst

Veröffentlicht: Freitag, 12.09.2025 16:38

Nach dem tödlichen Angriff auf den Influencer Kirk hat US-Präsident Trump gerade erst verkündet: Ein Verdächtiger sei gefasst. Woher kam der Tipp für die Beamten?

Rechtskonservativer Aktivist wurde an US-Uni erschossen
© Tess Crowley/The Deseret News/AP/dpa

Angriff auf MAGA-Vertreter

Orem (dpa) - Der Tatverdächtige im Fall des getöteten rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist nach Angaben des republikanischen Gouverneurs von Utah, Spencer Cox, am späten Donnerstagabend (Ortszeit) gefasst worden. «Wir haben ihn», sagte er bei einer Pressekonferenz. 

Demnach wandte sich ein Familienmitglied des Tatverdächtigen am Donnerstag an einen Freund der Familie. Dieser habe wiederum dem Büro eines Sheriffs die Information weitergegeben, dass der Tatverdächtige gestanden oder angedeutet habe, dass er die Tat begangen habe. 

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump verkündet, dass der Tatverdächtige «mit hoher Wahrscheinlichkeit» gefasst worden sei. Er sei in Gewahrsam, sagte der Republikaner im Sender Fox News. Alle hätten großartige Arbeit geleistet, lobte Trump. 

Der 31 Jahre alte Kirk war am Mittwoch auf dem Campus der Utah Valley Universität in Orem im Bundesstaat Utah durch einen Schuss getötet worden. Dort hatte er als Gastredner gesprochen. Kirk war ein einflussreicher Vertreter der Bewegung «Make America Great Again» (MAGA) von US-Präsident Donald Trump und unterstützte ihn in dessen Wahlkampf. Millionen folgten seinen Social-Media-Kanälen und Podcasts.

© dpa-infocom, dpa:250912-930-31176/1

Weitere Meldungen

Trump: Tatverdächtiger im Fall Kirk wahrscheinlich gefasst

Politik Der junge rechte US-Aktivist Charlie Kirk wird bei einem Auftritt vor einer Menschenmenge erschossen. Das FBI fahndet mit Hochdruck nach dem Schützen. Nun gibt Trump ein Update.

Rechtskonservativer Aktivist wurde an US-Uni angeschossen

Lissabon-Unglück: Experten verweisen auf Zugseil-Austausch

Panorama Nach dem Standseilbahn-Unfall mit 16 Toten nehmen Experten den Zugseil-Austausch vor sechs Jahren in den Blick.

Nach Standseilbahn-Unfall in Lissabon

Die letzte Frage an Charlie Kirk kam von ihm

Politik Ein Student stellt Charlie Kirk eine Frage zu Schusswaffengewalt – Sekunden später fällt der tödliche Schuss.

Rechtskonservativer Aktivist Charlie Kirk
skyline