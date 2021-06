Kita für Hagens Innenstadt

Damit soll zur Deckung des hohen Bedarfs an Betreuungsplätzen in unserer Stadt beigetragen werden. Insbesondere in der Innenstadt und bei den über Dreijährigen ist der Druck hoch. Angedacht ist eine dreizügige Kita für die Prentzelstraße. Die genaue Planung wird später vorgestellt, denn erstmal muß die Stadt das Haus vom Land NRW kaufen. Der Rat entscheidet dann am 24. Juni endgültig über das Projekt.