Kita in Kückelhausen

Die Stadt Hagen will die Kita an der Bebelstraße in Haspe künftig selbst betreiben. Die evangelische Kirchengemeinde will sich aus der Trägerschaft zurückziehen; da der Bedarf an Kitaplätzen auch in Kückelhausen groß ist, übernimmt die Stadt. Derzeit werden 63 Kinder in der Kita betreut, das soll auch so bleiben.