Kita-Warnstreik Mittwoch

In den Kitas der Stadt Hagen wird morgen wieder gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi will so weiter Druck auf die kommunalen Arbeitgeber machen. Nächste Woche steht die dritte Runde der Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst an. Von den Arbeitgebern gibt es bisher kein Angebot, Verdi fordert mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen.

© Robert Kneschke - fotolia