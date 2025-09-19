Navigation

Klimastreik in der Innenstadt

Veröffentlicht: Freitag, 19.09.2025 21:41

Am Friedrich-Ebert-Platz startete heute um 19 Uhr ein Klimastreik. "Stop burning Oil + Gas" oder "Klimaschutz für uns" sind nur zwei der Sprüche die man auf den Schildern der Streikenden lesen konnte.

© Meyla Altunay

Die Streikenden liefen vom Friedrich-Ebert-Platz bis zum Wilhelmsplatz in Wehringhausen. Fahrräder durften nur geschoben werden, Beleidigungen auf Schildern so wie die Behinderung von außenstehenden Personen waren nicht gestattet. Das sind nur drei der Regeln die Organisatorin Jessica Bönn zu Anfang erklärte.


Gründe für den Streik waren, dass das Extremwetter immer heftiger wird und Menschen mit ihrer Gesundheit und/oder ihrem Leben zahlen müssen, weil sich nichts ändert. Auch das Deutschlandticket wird immer teurer was viele Menschen dazu bringt statt Bus und Bahn ihr Auto zu nutzen.


Jugendliche sah man vor Ort keine. Ein Streikender sagte zu zwei Jugendlichen: "wir machen das nur für euch damit ihr eine bessere Zukunft habt, aber das interessiert ja keinen". Außerdem wünscht sich die Organisation mehr Leute die Verantwortung übernehmen, weil der ganze Planet von den Auswirkungen betroffen ist.

