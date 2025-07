Komm nach Hagen

Die Hagener SPD hat am Abend im Theater an der Volme Münsterländer Expertise eingeholt. Fernuni-Professor Frank Hillebrandt hat mit OB-Kandidat Thomas Köhler über Perspektiven für unsere Stadt diskutiert. Auch und gerade mit Blick auf eine Zeit, wo in Hagen plötzlich viele Potenziale ausgeschöpft wurden.