Kommunalwahl 2020

Knapp drei Wochen ​vor der Kommunalwahl laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. In der Corona-Krise nutzen immer mehr Leute in Hagen die Möglichkeit, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Im Haus Busch werden dafür alle nötigen Schritte getan.

