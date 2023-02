Kontrolle in Hagener Problemimmobilien

Alle Häuser haben ein Müllproblem. Aber auch andere Missstände wie Schimmelbefall, kaputte Fenster und Türen und nicht laufende Heizungen wurden entdeckt. In allen Häusern besteht eine Gefahr durch Brandlasten in den Hausflure. Während der Kontrollaktion legte die Bauordnung in einer Immobilie zwei Wohnungen komplett still, weil Teile der Dachbalken verfault waren. Und in einem anderen Haus fanden die Behörden vermüllte Wohnungen ohne Wohnungstüren vor, Wasser tropfte von der Decke, im Keller hausten Ratten. Dort waren die Brand- und Sicherheitsmängel so groß, dass Lebensgefahr bestand. Enervie kappte die Hauptstromversorgung und die noch verbliebenen Familien wurden durch die Wohnungsaufsicht der Stadt betreut.