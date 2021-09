Kontrolle von Jugendlichen

Mehr als 100 Personen haben Polizei und Ordnungsamt in der Nacht von Freitag auf Samstag kontrolliert. Die meisten der jungen Leute hielten sich an die Regeln, in sechs Fällen haben die Polizeibeamten allerdings Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz geschrieben. Zudem mussten 56 Platzverweise erteilt werden. Eine Person musste in Polizeigewahrsam gebracht werden und ein Kioskbetreiber erhielt eine Anzeige, weil er hochprozentigen Alkohol an Minderjährige verkauft hatte.