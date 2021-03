Kontrollen in Hagen

168 Betriebe haben die Ordnungsamtsleute besucht; in der Regel im Bereich Einzelhandel oder bei körpernahen Dienstleistungen tätig. Dabei zeigten sich 18 Chefs beratungsresistent, weswegen Bußgelder verhängt wurden.

Die Maskenpflicht in Problembereichen wie etwa am Bahnhof werde nun besser eingehalten, berichtet das Ordnungsamt - es gab aber immer noch insgesamt 131 Verstöße in der Stadt.

Kontrollen gab es auch auf öffentlichen Plätzen. In 22 Fällen gab es Platzverweise, verbunden mit einem Bußgeld von 250 Euro. Außerdem wurden zwei Veranstaltungen aufgelöst.