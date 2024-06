Stadt kontrolliert Hagener Schrottimmobilien

Bei den regelmäßigen Kontrollen geht es vor allem um Sozialbetrug, Baumängel, Drogen und Müll. Und all das wurde auch diese Woche wieder gefunden. Die Einsatzkräfte fanden in den fünf kontrollierten Häusern Wasserschäden mit Schimmelbefall, einen instabilen Balkon, eine stromlose Wohnung, fehlende Rauchwarnmelder und zwei Garagendächer, die zu Terrassen umgebaut wurden. In einem Haus wurden außerdem acht Cannabis-Setzlinge in einem Kinderzimmer entdeckt. Außerdem kontrollierten die Einsatzkräfte ob die gemeldeten Menschen wirklich in den Häusern wohnen.