Konzert von israelischem Orchester in Paris gestört

Veröffentlicht: Freitag, 07.11.2025 13:41

Bei einem Konzert des Israel Philharmonic Orchestra in Paris kommt es zu Zwischenfällen. Medien berichten von Rauchfackeln. Für mehrere Menschen hat das Konsequenzen.

Philharmonie de Paris
© Sebastien Dupuy/AFP/dpa

Musik

Paris (dpa) - Ein Konzert des Israel Philharmonic Orchestra in Paris ist gestört worden. Mehrere Menschen seien im Konzertsaal der Pariser Philharmonie festgenommen worden, teilte Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez auf X mit. Vier Verdächtige kamen in Polizeigewahrsam. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um drei Männer und eine Frau. Einer dieser Personen wird allerdings vorgeworfen, eine nicht angemeldete Demonstration organisiert zu haben. Laurent schrieb auch von Protest vor dem Konzertgebäude.

Französischen Medienberichten zufolge hatten Menschen aus dem Publikum heraus dreimal das Konzert gestört - unter anderem mit Rauchfackeln. Zuvor hatte es demnach, aus Kritik an Israels Vorgehen im Gaza-Krieg, Diskussionen um das Konzert und einzelne Forderungen nach einer Absage gegeben.

